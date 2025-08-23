Policija iskala 26-letnika, danes je iskanje preklicala s slabo novico

Policijska uprava Novo mesto je včeraj sporočila, da so bili obveščeni, da svojci pogrešajo 26-letnika iz Novega mesta. Danes so sporočili, da je bil najden mrtev.

»Pogrešani je bil danes najden mrtev v okolici Novega mesta. Smrt osebe ni bila posledica nesreče ali kaznivega dejanja,« so zapisali v svoji objavi.

Zelo brani članki v zadnjem obdobju: