Policija iskala 26-letnika, danes je iskanje preklicala s slabo novico

O tem, da je bil pogrešan, so poročali včeraj.
M. J.
23.08.2025 ob 19:40
23.08.2025 ob 20:02
M. J.
23.08.2025 ob 19:40
23.08.2025 ob 20:02

Policijska uprava Novo mesto je včeraj sporočila, da so bili obveščeni, da svojci pogrešajo 26-letnika iz Novega mesta. Danes so sporočili, da je bil najden mrtev.

»Pogrešani je bil danes najden mrtev v okolici Novega mesta. Smrt osebe ni bila posledica nesreče ali kaznivega dejanja,« so zapisali v svoji objavi.

