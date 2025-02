Policija se je pohvalila z velikim odkritjem. Poglejte, kaj so našli (FOTO)

Zagrebška policija je prijavila 43-letnika, saj so v njegovem stanovanju in najeti garaži ter avtomobilu našli nekaj več kot 28 kilogramov amfetamina, več kot kilogram kokaina in več kot 5,5 kilograma marihuane.

43-letnik je imel v stanovanju, garaži in vozilu kup droge.

V soboto so na podlagi odredbe preiskovalnega sodnika opravili preiskavo podzemne garaže in citroena berlingo, pri čemer so našli 26 paketov z 28.118 grami amfetamina, en paket s 1.174 grami kokaina in osem paketov s 5.618 grami marihuane. Poleg tega so našli različne predmete za pripravo, tehtanje, pakiranje in preprodajo mamil.

Po zaključeni kriminalistični preiskavi je osumljenec v priporu, policija je vložila kazensko ovadbo.