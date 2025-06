Policija razkriva, kako je Andrej naročil umor bivše žene in njenega ljubimca

Zagrebška policija je v sodelovanju z okrožnim državnim tožilstvom zaključila kriminalistično preiskavo zoper 36-letnega moškega zaradi suma storitve kaznivega dejanja spodbujanja k hujšemu umoru 30-letne ženske in 38-letnega moškega.

Sumijo, da je bivši mož Andrej B. maja 2025 vojaka Matijo M. (29) prosil, naj ubije Andreo K. in njenega novega partnerja Marijana C. Tretjega osumljenca Frana R. je prosil, naj Matiji pomaga pri storitvi kaznivega dejanja.

Da bi dosegel svoje namere, se je bivši mož v maju in juniju večkrat srečal z osumljencema in jima posredoval informacije o naslovih bivanja in dnevni rutini umorjenih oseb. Podal jima je tudi informacije o predvidenem času, ko naj bi 13. junija zapustila svoje stanovanje. Po tem je 13. junija okoli 18.15 pripadnik Častno-zaščitnega bataljona v garaži stanovanjske hiše na ulici Črna voda v Zagrebu ustrelil in ubil 30-letno žensko in 38-letnega moškega.

Med preiskavo kaznivega dejanja je bila po aretaciji 36-letnika opravljena preiskava doma in drugih prostorov osumljenca ter premičnin.

36-letnega osumljenca so nato prepeljali v pripor, na okrožno državno tožilstvo v Zagrebu pa so podali kazensko ovadbo.