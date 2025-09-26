Policija prejela klic občana: v Savi našli truplo ženske

Operativno-komunikacijski center Policijske uprave brodsko-posavske je danes zjutraj prejel obvestilo o pretresljivem odkritju trupla v reki Savi, poroča hrvaški Jutarnji list.

Ob 7.50 je namreč občan sporočil, da je v rečnem koritu opazil truplo neznane ženske osebe. Na kraj dogodka je takoj prispela policija, mrliški oglednik pa je lahko le potrdil smrt.

Policija je začela ogled, da bi razjasnila vse okoliščine smrti. Na PU brodsko-posavski so pojasnili, da sledi nadaljnje delo pri ugotavljanju identitete pokojne in vseh drugih dejstev.

Po končanem ogledu bodo truplo prepeljali v bolnišnico v Slavonskem Brodu, kjer bo obdukcija razkrila, kdo je umrla oseba in v kakšnih okoliščinah je izgubila življenje ter ali obstajajo znaki kaznivega dejanja.

Ali gre morda za eno od oseb, katerih izginotje je bilo prijavljeno, ali za koga povsem drugega, za zdaj še ni znano.