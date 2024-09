Policija obkolila sosesko: odkrili garažo polno orožja (FOTO)

V eni od sosesk Novega Beograda so odkrili garažo, polno orožja vseh kalibrov. Policija je obkolila vhod v Novi Beograd, kjer je omenjena garaža. Po zadnjih informacijah je bila garaža najeta s ponarejeno izkaznico, lastnik garaže pa trdi, da ne ve, za kaj gre.

Po nalogu višjega državnega tožilstva v Beogradu so policisti opravili preiskavo. V garaži so našli veliko orožja različnih kalibrov in vrst. Našli so več ročnih granat in avtomatskih pušk, ročni minomet, razstrelivo, večjo količino streliva, navaja Nova.rs.

Srbski mediji pišejo, da naj bi bili z orožjem povezani hrvaški državljani.