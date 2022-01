Policija objavila še nevidene posnetke pogrešanega Mateja, žal tudi »objekta« iz Save (VIDEO)

Srbska policija je javno objavila rekonstrukcijo gibanja pogrešanega Mateja Periša (27), Splitčana, ki je želel novo leto preživeti v Beogradu, a je v noči na 31. december izginil. Mnogo je bilo povedanega in napisanega o tem, krožijo različne teorije, kaj bi se mu lahko zgodilo, včeraj pa po medijih zakrožil celo posnetek, s katerega naj bi bilo razvidno, da ga je nekdo napadel.

Ministrstvo za notranje zadeve (MUP) je v celoti rekonstruiralo pot, ki jo opravil Matej, to je od 1.43 pa do 1.52, ko je izginil, podkrepilo pa jo je tudi z različnimi posnetki. Tudi s takšnimi, ki do danes javno še niso bili prikazani. Med njimi je tudi posnetek, ki kaže objekt ali osebo, ki jo nosi Sava. »Podatki baznih postaj o lokacijah Matejevega mobilnega telefona so skladni z gibanjem objekta v reki Savi. V tem kadru, pri izlivu Save v Donavo, boste videli objekt. Čas in kraj se ujemata s premikanjem Matejevega telefona,« so jasno sporočili.

Ministrstvo prosi medije, da se vzdržijo objavljanja netočnih in nepreverjenih informacij kot tudi objavljanja posnetkov, s katerimi namigujejo, kaj naj bi se zgodilo, saj s širjenjem dezinformacij ovirajo preiskavo.

Policija je zanikala, da bi Matej imel kakšen stik s komer koli, razen s taksistom. Po pogovorih z Matejevimi prijatelji so bile izključene vse možnosti, da je prišlo do verbalnega ali fizičnega obračuna. To dokazujejo tudi posnetki, na katerih Matej teče, razkrivajo pa tudi, da ni nikogar, ki bi ga lovil.