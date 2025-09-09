VEČ LET SO GA ISKALI

Policija objavila fotografije kraja, kjer se je oče več let skrival z otroki (FOTO)

Novozelandska policija je objavila prve fotografije kraja, kjer se je oče več let skrival s svojimi tremi otroki.
Fotografija: FOTO: Novozelandska policija
FOTO: Novozelandska policija

09.09.2025 ob 11:59
09.09.2025 ob 12:20
N. Č.
09.09.2025 ob 11:59
09.09.2025 ob 12:20

Dva od treh otrok Novozelandca Toma Phillipsa so policisti včeraj našli v regiji Waikato, le nekaj ur po tem, ko je bil njihov oče ubit v spopadu s policijo. Do njiju so prišli s pomočjo tretjega otroka, ki je bil z očetom v trenutku njegove smrti.

Iz policije so sporočili, da so otroci fizično v redu, a bodo potrebovali čas, da si opomorejo od hudih izkušenj.

FOTO: Novozelandska policija
FOTO: Novozelandska policija

»Phillips je otroke spravil v nevarnost«

Decembra 2021, tik pred božičem, je Phillips izginil s svojimi tremi otroki – Jaydom, Maverickom in Ember, starimi osem, sedem in pet let. Policija meni, da se je za pobeg odločil potem, ko je izgubil zakonsko skrbništvo nad njimi.

»Phillips ni skrbel za varnost svojih otrok, temveč jih je neposredno spravil v nevarnost,« je za medije dejal policijski komisar Richard Chambers in dodal, da so otroci zdaj pod skrbništvom pristojnih služb.

V kampu, skritem v gosti vegetaciji, so policisti našli zalogo orožja in nabojev. Med drevesi sta bila parkirana dva štirikolesnika. Ko so oblasti prispele na kraj, je iskanje otrok trajalo skoraj 12 ur.

FOTO: Novozelandska policija
FOTO: Novozelandska policija

Policija še vedno išče odgovore

Policija je dan prej v zgodnjih jutranjih urah prejela prijavo o poskusu vloma v trgovino s kmetijsko opremo v mestecu Piopio. Tam je prišlo do spopada med Phillipsom in policisti. Eden od njih je bil hudo ranjen, potem ko je Phillips streljal nanj.

Komisar Chambers je poudaril, da policija »nima nobenega dvoma«, da je Phillips skušal policista ubiti. Ranjeni mož postave je moral na več operacij in ga čaka dolgotrajno okrevanje.

FOTO: Novozelandska policija
FOTO: Novozelandska policija

Primer Toma Phillipsa buri Novo Zelandijo že od dne, ko je izginil skupaj s svojimi otroki. Policija še vedno išče odgovore – kako mu je uspelo leta izogibati se nacionalni preiskavi in kako je prišel do orožja.

Na vprašanja novinarjev, ali so otroci v stiku z materjo ali širšo družino, oblasti niso odgovorile. »Naša prednostna naloga je, da so ti otroci deležni ustrezne oskrbe in da se pripravi natančen načrt, v katerega bodo vsi vključeni ob pravem času,« je povedal minister za policijo Mark Mitchell.

