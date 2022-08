Policija naletela na grozljivi prizor: truplo je bilo obglavljeno, lobanjo so sosedu prinesli psi

Iz Srbije prihaja pretresljiva vest. Tamkajšnji policisti so v četrtek okoli poldneva na travniku v bližini hiše v Zrenjaninu našli obglavljeno truplo neznane osebe, poroča Kurir. Lobanjo so potepuški psi prinesli pred vrata lastnikov bližnje posesti, ki so o tem takoj obvestil pristojne.

Lastniki so ravno prišli na svojo kmetijo, ko so nenadoma slišali, da so se njihovi psi razburili in začeli lajati. Nato so pred vrati zagledali več potepuških psov, ki so nekaj nosili. Ko so se jim približali, so videli, da nosijo človeško lobanjo. Pregnali so jih in poklicali policijo, ki je odšla na kraj in v bližnjem grmovju našla obglavljeno truplo v razpadajočem stanju, je za omenjeni medij povedal vir, seznanjen s preiskavo.

Kot še trdi omenjeni vir, so forenziki ugotovili, da je truplo tam že okoli trideset dni. »Preiskava še poteka. Identiteta najdenega še ni znana, prav tako ne spol, po oblačilih sodeč pa predvidevajo, da gre za moškega. Truplo so poslali na obdukcijo na inštitut za sodno medicino v Novem Sadu, pristojni pa upajo, da bo razkrila vzrok smrti,« je še pojasnil.