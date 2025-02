Policija izvedla tajno akcijo, skoraj bi jih kap, ko so videli, kaj skriva taksist

V akciji s tajnim imenom Taxi so sarajevski policisti preiskali prostore taksista in poleg večje količine droge našli orožje in strelivo.

Mamila na črnem trgu vredna pol milijona evrov

Prijeti taksist je poleg dveh kilogramov kokaina skrival še štiri kilograme mamila speed, več kot 80 kilogramov marihuane, več kot 26 tisoč tablet mamila ekstazi in 30 litrov amfetaminskega olja. Zasežena mamila bi bila na črnem trgu vredna okoli 500 tisoč evrov. Policisti so zasegli tudi dve puški, pet pištol, dva dušilca ​​pištole in več kot 400 nabojev. Prijeti H.M. je osumljen nedovoljenega prometa z mamili in nedovoljenega posedovanja orožja, navajajo bosanski mediji.