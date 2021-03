Policija išče dva moška! Žensko so podrli, tramvaj jo je vlekel tri metre.

Zagrebška policija išče dva moška zaradi tega, kar se je dogajalo 28. februarja 2021 okoli 14.10 na tramvajski postaji na Trgu kralja Petra Krešimira IV (smer jug). Med 44-letnico in njima je prišlo do besednega spopada, pri čemer jo je eden odrinil. Med padcem je udarila ob bok gibajočega se tramvaja in padla med tramvaj in robnik postajališča. Tramvaj jo je potegnil v dolžino približno treh metrov.



Na fotografijah sta osumljenca: prvi je star 25 do 30 let, visok približno 180 do 190 cm, srednje postave, sivih kratkih las, obrit, oblečen v črno jakno, modro majico in bele hlače, obute je imel svetle superge, okoli vratu pa je imel črno torbico z napisom, drugi je enake starosti, višine in postave, oblečen pa je bil v belo jakno s črnimi vzorci in bele hlače ter obut v temne superge. Imel je imel modro kapo. Povejte jim, če kaj veste Če imajo državljani Hrvaške ali drugih držav informacije, o tem, kaj se je dogajalo, naj obvestijo najbližjo policijsko postajo. Prav tako lahko koristne informacije posredujejo na elektronski naslov zagrebacka@policija.hr oz. anonimno.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: