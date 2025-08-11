Policija in reševalci še vedno iščejo pogrešanega kopalca v Dravi

Hrvaška policija v sodelovanju s hrvaško gorsko reševalno službo še vedno išče 33-letnika, ki je v soboto izginil med kopanjem v Dravi pri kraju Križnica v občini Pitomača, so danes sporočili iz Policijske uprave Virovitiško-podravske, poročajo hrvaški mediji.

V soboto okoli 17. ure se je kopal pri visečem mostu v Križnici, na mestu, označenem z znakom »Prepovedano kopanje«. V nekem trenutku je panično prosil za pomoč, nato pa izginil pod površino vode, navaja policija.

Nevarnosti takšnega načina osvežitve

Ministrstvo za notranje zadeve vsako leto med kopalno sezono opozarja kopalce na možne nevarnosti takšnega načina osvežitve. Kot najnevarnejša območja navajajo reke, jezera, potoke, šele nato morje.

Reke so najnevarnejše, ker so pretočne, imajo vrtince, globoke jame in pogosto spreminjajo svoj tok, poroča index.hr.