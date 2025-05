Pokopana deklica (3), ki jo je mati vrgla v Savo: dokumenti razkrivajo srhljivo resnico

Na zagrebškem pokopališču Markovo polje so v sredo pokopali triletno deklico, ki jo je njena 34-letna mati 15. januarja letos vrgla v reko Savo pri Jankomirskem mostu. Tragični primer je pretresel javnost na obeh straneh meje, zdaj pa prihajajo na dan podrobnosti, ki še poglabljajo grozljivo sliko tega zločina.

Dekličino truplo so našli 22. marca na levem bregu Save v Novem Beogradu, kjer se je ujelo ob splav. Po identifikaciji in zaključku postopkov v Srbiji so truplo v ponedeljek prepeljali v Hrvaško.

Po poročanju Jutarnjega lista je Županijsko državno tožilstvo, ki vodi preiskavo zaradi suma težkega umora, za katerega obtoženi grozi do 40 let zapora, naročilo še eno sodno obdukcijo na Zavodu za sodno medicino in kriminalistiko na Šalati.

Srbska medicinska dokumentacija razkriva, da je bila dekličina smrt posledica utopitve, kar pomeni, da v trenutku, ko jo je mati odložila v reko, še ni bila mrtva. Ta podatek dodatno obtežuje okoliščine primera in potrjuje, da je šlo za izjemno surov zločin.

Pokop z dovoljenjem tožilstva

Ko so bili izvedeni vsi nujni postopki in ko je bila zaključena dodatna obdukcija – uradni izsledki analize sicer še niso objavljeni – je pristojno tožilstvo izdalo dovoljenje za pokop. V sredo je bila deklica v tišini in brez večjih medijskih objav položena k večnemu počitku.

Mati ostaja v priporu, sledijo izvedenska mnenja

Osumljenka, mati pokojne deklice, ostaja v priporu. V prihodnjih tednih naj bi bila deležna forenzičnega in psihiatričnega pregleda, da bi ugotovili, ali je bila v času kaznivega dejanja prištevna. Psihološko-psihiatrična ekspertiza bo ključnega pomena za nadaljnji potek sojenja.