Pokopali štiriletnika, ki se je zadušil v Ljubljani: mama se od njega ni smela posloviti

Štiriletni Samir D. je prejšnji teden v Sloveniji tragično izgubil življenje zaradi zadušitve s hrano. V torek so ga na zadnjo pot pospremili v Bosni in Hercegovini, a prizor s pogreba je sprožil ogorčenje javnosti: njegova mama Sumeja se od sina ni smela posloviti.

Samir je živel v Sloveniji pri očetu in mačehi, potem ko so se starši razšli. Oče se je znova poročil in si ustvaril novo družino, mati Sumeja pa je podobno storila tudi sama. Toda usoda je hotela, da je prav na dan, ko je potekal pogreb njenega sina, imela tudi svoj datum poroda. Kljub visoki nosečnosti je želela prisostvovati pogrebu, a je bila soočena z nepopisno bolečino – ne le zaradi izgube otroka, temveč tudi zaradi tega, ker se ni smela niti približati njegovemu grobu.

Kot poroča portal GPMaljevac, je bila dženaza (muslimanski pogreb) organizirana na zemlji bivšega moža, ki naj bi materi preprečil dostop do pokopališča. Tako je morala Sumeja ves čas pogreba sedeti ob strani, ob cesti. Ni smela pristopiti k tabutu, se ga dotakniti ali se od malčka posloviti.

Na pogrebu tudi policija

Zaradi predhodnih groženj in napetih odnosov je bila na pogrebu prisotna tudi policija. Prišli so na zahtevo Sumejine družine in prijateljev, saj naj bi se že prej dogajali incidenti, bivši partner naj bi ji grozil z nasiljem. Policisti so mater varovali in nadzorovali njeno gibanje v neposredni bližini pokopališča.

Priče za omenjeni medij navajajo, da so bile številne prisotne ženske globoko pretresene nad dogajanjem. Prosile so, naj se množica umakne, da bi mati vsaj iz daljave lahko videla krsto svojega sina.