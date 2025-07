Pokončala 72-letnika in njegovo mačko: »Hudič me je napadel, a sem zmagala«

Petintridesetletna Habiba Naveed, ki je trdila, da je skrivna hči princese Diane in Dodija Fayeda, je brutalno umorila svojega 72-letnega sostanovalca in njegovo mačko. Prej je umor odvetnika Christopherja Browna zanikala, vendar se je na londonskem sodišču izrekla za krivo. Priznala je tudi, da je kruto ravnala z njegovo mačko Snow, tako da jo je zabodla v vrat.

Sodišče je slišalo, da je trpela za paranoidno shizofrenijo in je bila v času zločina v psihotičnem stanju. Sodnica Sarah Munro KC ji je odredila obvezno psihiatrično zdravljenje z dodatno omejitvijo, kar pomeni, da bi lahko Naveedova v ustanovi ostala za nedoločen čas, je poročal Daily Mail.

S ponvijo ga je udarila v glavo in ga podrla na tla ter ga nato zadavila.

Tožilka Kerry Broome je na sodišču povedala, da je Naveedova verjela, da ima kraljeve korenine, in trdila, da je hči pokojne princese Diane in Dodija Fayeda. Po umoru naj bi bratu rekla, da je Jezus in da je bila »poslana, da izkorenini zlo z obličja Zemlje«. Pozneje je policiji povedala: »Hudič me je sinoči napadel. Zmagala sem.«

Po besedah tožilke je Naveedova v eni od svojih izjav dejala, da verjame, da je videla Browna ubiti njeno lastno mater in da je bil on »utelešenje zla«. Domnevno je slišala »glas«, ki ji je ukazal, naj ga trikrat ubije. »S ponvijo ga je udarila po glavi, ga podrla na tla ter ga nato zadavila,« je dejala tožilka Broome. Nato je verjela, da se je zlobni duh iz Browna vselil v njegovo mačko, zato je vzela nož in ji prerezala vrat.