Trojni morilec Filip (26), ki bi rad Nobelovo nagrado, za 40 let v keho

Filipa so spoznali za krivega, sam se je branil, da ni kriv. FOTO: Facebook

Sodišče v Splitu je danes objavilo sodbo v primeru trojnega umora, ki ga je v začetku lanskega leta na morilskem pohodu izvedel takrat 25-letni. Nepravnomočno je obsojen na 40-letno zaporno kazen, poroča 24sata.Tožilstvo je za Zavadlava zahtevalo najstrožjo kazen, to je 50 let zapora. Prepričani so bili, da je obtožnica dokazana in da je Filip Zavadlav skrbno načrtoval zločin, ker se je hotel maščevati, zaradi osebnostnih značilnosti, ki jih je med sojenjem potrdil tudi sodni izvedenec, pa z izjavami, kot so petkove v sodni dvorani, poskuša igrati žrtev.Šestindvajsetletni morilec je konec preteklega tedna pričal na sodišču in vse zanikal. Ne vidi se na mestu trojnega zločina, ni kriv in predlaga, da ga nominirajo za Nobelovo nagrado za mir.»Takrat sem bil na morju, prijeli pa so me zaradi insinuacije nekoga,« se je obtoženi branil na sodišču. »Še nihče me ni prepričal, da sem jaz ta oseba, ki je streljala. Žal mi je, da živimo v takšni družbi, iz tega je treba povleči sporočilo,« je poročal Jutarnji list.Obtožnica ga je bremenila trojnega uboja zaradi maščevanja mamilarski združbi, ki naj bi ga več mesecev nadlegovala, naj jim povrne domnevne dolgove svojega brata. V tri moške, ki so se peljali na dveh motorjih, je izstrelil 36 nabojev iz kalašnikovke. Dva sta umrla na kraju dogodka, tretji pa pozneje v bolnišnici.Po navedbah hrvaških medijev so bile žrtve stari znanci policije, povezani s trgovino z mamili.Zavadlavov pohod po Splitu so posnele priče z mobilnimi telefoni. Po večurni policijski akciji so ga prijeli v nekem lokalu, kjer naj bi sedel z bratom in očetom. Ko so prišli policijski specialisti, se je mirno predal.Storilec je po poročanju Jutarnjega lista delal na ladji. Bil je tudi športnik, osvojil naj bi več medalj v tekvondoju. Po vrnitvi s plovbe naj bi se aprila nanj zaradi dolgov srednjega brata spravili razpečevalci mamil, ki naj bi mu celo grozili z nožem.