Poklicala policijo in se ubila, mrtevga našli tudi 5-letnika

Policija v St. Louisu v ZDA je v sredo zjutraj sprejelo klic ženske, češ da se sliši streljanje. Takoj so odhiteli na kraj, kjer so govorili s klicateljico Krisho Lockwood (25). Slednja se je po zapisniku policije obnašala nerazumsko. Zdelo se jim je, da ima pri sebi orožje, zato se umaknili. Zavarovali so kraj dogodka in poklicali okrepitev. Takrat so slišali strel iz notranjosti hiše, poroča Fox4. Policija je nato vstopila in našla Lockwoodovo mrtvo na tleh, jasno je bilo, da si je sodila sama. Njen sin Kevin Barett III (5) je bil prav tako mrtev. A ostaja vprašanje, ali ga je umorila še pred prihodom policije ali po njenem prihodu.



Sosed je za enega izmed ameriških medijev dejal, da je vsak dan hodil mimo in da se mu ni zdelo nič nenavadnega. In še:«Verjetno ostaneš brez upanja, da se odločiš za takšno dejanje.«