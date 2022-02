Poklical v oddajo v živo in rekel, da bo ubil ženo in hčer

Pred dnevi je neki Milorad poklical v oddajo Posle ručka (Po kosilu) na srbski televiziji Hepi in izjavil, da razmišlja o umoru svoje hčere in žene. Dejal je, da so njegove namere resne. »Šel bom na policijo in jim rekel: 'No, zdaj pa imate nasilje!'.« Voditeljica Jovana Grgurević ga je vprašala, ali se zaveda izrečenih besed. »Nikoli v življenju nisem nikogar udaril, pa sta poklicali policijo zaradi nasilja v družini in me vrgli iz stanovanja. Zdaj sem v domu za ostarele. Rotil sem ju, naj me vzameta nazaj,« je povedal. Voditeljica ga je še prosila, naj se predstavi z imenom in priimkom, in to je tudi storil. »Resno razmišljam, da bi to storil. Toda če ubijem samo ženo, bo hči komaj čakala, da proda stanovanje, zato bom raje kar obe.«

Eden od gostov v studiu mu je povedal, da potrebuje pomoč in da bi ga morali hospitalizirati. Milorad je še enkrat poudaril, da se zaveda svojih besed in da bo to storil zato, ker se mu je zgodila krivica. »To je moje stanovanje. Vrgli sta me iz stanovanja. Hčer sem zaklinjal, da umre pri porodu. Sicer pa niti ne more zanositi, tisti zgoraj ne pusti, da bi se barabe razmnoževale,« je še dejal.

Po poročanju srbskega Telegrafa je policija moškega izsledila in pridržala.