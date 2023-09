Pojedla jed s sardinami: niti slutila ni, da bo to njena zadnja večerja

V eni od restavracij v francoskem Bordeauxu je po zaužitju jedi s sardinami umrla ženska, še 12 ljudi, večinoma tujcev, pa je zaradi botulizma potrebovalo zdravniško oskrbo, so danes sporočili francoski zdravstveni organi. Gre za nevrološko bolezen, ki jo običajno povzroči zaužitje nepravilno konzervirane hrane.

Restavracija Tchin Tchin Wine Bar v središču Bordeauxa je po navedbah zdravstvenih organov sama konzervirala sardine. Partner umrle 32-letnice je še vedno na intenzivni negi. Preostale žrtve so bili ameriški, kanadski, irski in nemški državljani.

Bolezen se konča s smrtjo v petih do desetih odstotkih primerov

Botulizem ima inkubacijsko dobo od nekaj ur do nekaj dni. Bolezen se konča s smrtjo v petih do desetih odstotkih primerov, in sicer zaradi toksina, ki ga lahko proizvede bakterija clostridium botulinum, če konzervirana hrana ni dovolj sterilizirana. Simptomi so različni, od bolečin v trebuhu, slabosti, bruhanja in driske do zamegljenega vida, težav pri požiranju in dihanju, paralize in mišične oslabelosti.

Pristojni organi so zaradi nekajdnevne inkubacijske dobe poskušali stopiti v stik tudi z drugimi gosti, ki so med 4. in 10. septembrom v restavraciji jedli sardine. Teh naj bi bilo okoli 25, poročajo tuje tiskovne agencije.