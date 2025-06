Pojavil se je Boris, ki je pred 30 leti skrivnostno izginil in uprizoril lastno smrt

Hrvaški Jutarnji list poroča o neverjetni zgodbi – Boris C., hrvaški državljan iz Viersena v Nemčiji, je živ. Čeprav je veljal za domnevno žrtev umora, so ga oblasti pred kratkim odkrile v Franciji, kjer že leta živi pod novo identiteto in z novo družino.

Leta 1994 je bil Boris C. star 37 let, ko je izginil brez sledi. Njegov avtomobil so našli v Düsseldorfu, v njem pa sledi krvi, ki so jih pozneje analizirali in potrdili, da pripadajo Borisu. Nemška policija je zaradi teh indicev domnevala, da je bil žrtev nasilnega zločina, morda celo umora. Kljub intenzivni preiskavi v naslednjih letih o Borisu ni bilo ne duha ne sluha.

Leta 1997 je njegova družina obupala in ga uradno razglasila za mrtvega, poroča Fenix magazin.

Uprizoril lastno smrt

Po več kot tridesetih letih pa je sledil velik preobrat. Boris C. naj bi ves ta čas živel v Franciji, kjer si je ustvaril novo življenje in družino. Po podatkih državnega tožilstva naj bi svoje izginotje skrbno načrtoval. Priznal je, da je bil v velikih dolgovih in se je bal posledic – tako zase kot za svojo družino.

V želji, da bi se rešil težav, se je odločil uprizoriti lastno smrt in zaživeti znova pod drugo identiteto.

Krvavi sledovi kot del načrta

Sledi krvi v njegovem avtomobilu, ključni dokaz v takratni kriminalistični preiskavi, naj bi bile po novih ugotovitvah pravzaprav del zavajajočega načrta. Oblasti zdaj menijo, da se je Boris namerno poškodoval, da bi ustvaril videz nasilnega zločina in zmedel preiskovalce.

Lažna sled je preiskovalce vodila v napačno smer, kar je ustavilo napredek v iskanju in poglobilo prepričanje o njegovi smrti.

Primer so znova odprli zahvaljujoč priljubljeni nemški kriminalistični oddaji Aktenzeichen XY, ki pomaga razreševati stare, nerešene primere.