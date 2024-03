Pohotnega sršena bodo uničili

Preiskovalci münchenskega carinskega preiskovalnega urada so zasegli skupno 1,4 tone čokolade z dodatki za povečanje spolne moči pri moških. Še večji ulov so imeli cariniki v Hamburgu, ki so zasegli več kot 12,5 tone blaga, deklariranega kot »sladke ploščice«, v vrednosti 1,7 milijona evrov.

Prva pošiljka je bila zasežena v skladišču na širšem območju Mannheima že avgusta pred dvema letoma. V novembru 2022 in aprilu 2023 so preiskovalci prestregli še dva tovornjaka, je povedal tiskovni predstavnik carinske uprave. Skupno je bilo med operacijami najdenih skoraj 60 tisoč ploščic čokolad z blagovno znamko Hornet – the Horny Performance oziroma Pohotni sršen. Po končanem postopku gre zaseg na uničenje.

Cariniki v Hamburgu so prav tako potrdili, da je čokolada vsebovala substance za povečanje spolne moči. »Vroča čokolada« tako dobi povsem nov pomen, piše nemški Bild.

»Glede na vsebino naj bi čokolada spodbujala krvni obtok z izvlečkom ginsenga in guarane. Poročilo bavarskega državnega urada za zdravje in varnost hrane pa je pokazalo, da je vsebovala 30 mg sildenafila na tablico in da bi jo bilo zato treba po zakonu o zdravilih uvrstiti med vprašljiva končna zdravila,« so pojasnili na carinskem uradu.

Sladkarije so v resnici sporni farmacevtski izdelki, podobni viagri.

Nevarnost pri zaseženih izdelkih je v tem, da jih oglašujejo kot izdelke za naravno povečanje spolne moči. Domnevne sladkarije, ki so očitno bile proizvedene v Turčiji, bi zato morale biti razvrščene kot »varni končni medicinski izdelek« v skladu z zakonom o zdravilih. Na splošno strokovnjaki opozarjajo pred uživanjem izdelkov, ki obljubljajo navidezno naravno povečanje spolne moči, še posebno če prihajajo iz tujine, kot je čokolada, ki so jo odkrili preiskovalci v Münchnu.

Uporaba takšnih izdelkov predstavlja povečano zdravstveno tveganje. Uživanje aktivnih farmacevtskih sestavin brez nadzora zdravnika lahko ima resne in nevarne posledice, še poročajo nemški mediji.