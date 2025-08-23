SOLIDARNOST

Pogumna mama in junaki iz skupnosti rešili otroka s potapljajočega se avtomobila (VIDEO)

Morda je mama po pomoti pritisnila na plin namesto na zavoro. Dogodek je še vedno v preiskavi.
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images/Istockphoto 
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images/Istockphoto 

Dobrosrčni mimoidoči so pomagali mami rešiti njenega malčka, potem ko je njen avto zapeljal v reko Fox v mestu Menasha v Združenih državah Amerike. Tik pred 21. uro so bili policisti poslani v marino Menasha, potem ko so prejeli klic, da je avto zapeljal v vodo.

V vozilu sta bila mama in njen 18-mesečni otrok, ki je bil varno pripet v otroški sedež.

Matt Roe, predstavnik za odnose s skupnostjo pri policiji Menasha, je za FOX 11 povedal: »Vozilo je poskušalo parkirati tukaj, nato pa počasi – videti je bilo kot hitrost v prostem teku ali z rahlim pospeškom – zapeljalo čez to območje. Zgrešilo je drevo in električne napeljave tukaj.«

Dogodek je bil ujet na nadzorni kameri.

Po besedah uradnikov je mama takoj ukrepala in skušala rešiti svojega otroka iz potapljajočega se vozila. Hitro je priskočil na pomoč tudi član skupnosti, ki je pritekel proti marini in se povzpel čez ograjo. Nato sta pritekla še dva mimoidoča in vsi skupaj so mami in otroku omogočili varen izhod.

Avto zapeljal pod zaščitno ograjo

Ko so si prizorišče ogledali v sredo podnevi, se je izkazalo, da nesreča ni povzročila večje škode.

Roe je dejal: »Ne, in prav zato je prvi mimoidoči splezal čez ograjo, ker je, ko je avto zapeljal pod njo, ta dobesedno padla nazaj. Vidite lahko, kje se je snela kapica ograje. Avto je zapeljal naravnost pod njo – ni poškodoval niti drogov niti betonskega temelja.«

Avto so iz reke Fox odstranili v sredo zjutraj.

Poročnik Matthew Albrecht, ki je bil prisoten ob odstranitvi, je pojasnil: »Tukaj je voda dovolj globoka, da se vrh vozila z obale sploh ni videl. Poleg tega voda v tem letnem času ni bistra, zato je bilo za potapljača zahtevno poiskati varno mesto, da bi avto izvlekel.«

FOX 11 je izvedel, da je ženska morda po pomoti pritisnila na plin namesto na zavoro. Dogodek je še vedno v preiskavi.

Policijski načelnik Nick Thorn je v izjavi za javnost zapisal: »Pogum, ki sta ga pokazala ta mama in člani skupnosti, ki so ji priskočili na pomoč, je preprečil tragedijo. Njihova dejanja odražajo najboljše v naši skupnosti in nas spominjajo, kako močna je solidarnost ljudi v trenutkih stiske.«

