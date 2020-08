Pogrešano mamo (23) dveh otrok našli mrtvo: skalpirali so jo in ji izpulili zobe

Mater dveh majhnih otrok iz Teksasa so našli mrtvo po tem, ko se je odpravila na enodnevni izlet v Mehiko z obljubo, da se bo zvečer vrnila domov.Televizijska postaja ABC 5 poroča, da je 23-letnasvoji materi 9. avgusta povedala, da bo po potovanju v čezmejno mesto Matamoros pozno zvečer prišla domov v njuno rezidenco Brownsville. Obiskala naj bi svojega fanta. Ko se naslednji dan ni vrnila domov, se je njena mati obrnila na policijo. Dva dni kasneje so našli truplo mladenke ob cesti. Umorjena je bila z veliko skalo. Njeno lasišče so odstranili, zobe so ji očitno izpulili.»Izgubiti otroka je, tako kot bi vam raztrgalo srce,« je dejala matimed intervjujem za Telemundo v petek. »Zelo sem žalostna zaradi tega, kar so storili moji hčerki. Kakšno so jo pustili, boli me. Bolečina, ki jo je moja hči takrat doživela, me boli.«Storilcev še niso našli. Pri preiskavi pomaga tudi FBI.