Pogrešano Madelyn našli golo privezano v kleti (VIDEO)

Študentka iz ameriške zvezne države Utah Madelyn Allen (19) je bila pogrešana od minule nedelje, policija pa jo je našla v kleti hiše 39-letnega Brenta Browna. Tega so aretirali zaradi ugrabitve ter spolnega in fizičnega nasilja, piše NBC. Da je Madelyn pogrešana, so policiji sporočili njeni sorodniki 13. decembra. S posnetkov je razvidno, da je Madelyn študentsko naselje zapustila ob 9.22. Našli so jo po petih dnevih.

»Presrečni smo, ker je na varnem. /.../ Ne moremo niti razumeti, kaj vse je prestala. Hvaležni smo, da je spet z nami in ji bomo pomagali, da okreva,« so javnosti sporočili sorodniki.

Madelyn je Brenta spoznala prek interneta. Ko sta se srečala v živo, pa jo je z avtomobilom odpeljal k sebi domov, približno 140 kilometrov stran od njenega študentskega naselja. Njena očeta in mater je zaskrbelo zanjo, ko sta dobila sporočilo »Rada vaju imam« brez kakršnega koli konteksta. Ker se jima ni več oglašala, sta poklicala policijo.

Policija je ugotovila mesto signala njenega mobilnika in začela raziskovati območje. Ko so policisti prišli do Brentove hiše, jih ni spustil v notranjost, češ da tega ne more storiti brez dovoljenja staršev, ki sta lastnika hiše. Eden od policistov je nato skozi kletno okno opazil premikanje ženske osebe. Ko so dobili dovoljenje staršev za vstop v hišo, so v kleti našli Madelyn golo in privezano. V kleti je bil tudi shranjen komplet nožev in pušk.

Madelyn je povedala, da jo je Brent nekajkrat posilil. Ta je priznal, da jo je imel privezano v času, ko je bil v službi, da ji je nosil hrano in ji dovolil, da uporablja kopalnico, je pa morala biti vseskozi gola. Grozil ji je namreč, da jo bo pretepel s pasom, če se bo oblekla.