Pogrešano dvoletno deklico Dunjo našel reševalni pes: vso noč je bila zunaj, odpeljali so jo v bolnišnico

Policija je včeraj popoldan aktivirala sistem »Pronađi me« (Najdi me) in vsem državljanom Srbije poslala sms sporočilo, da iščejo pogrešano dvoletno deklico Dunjo Marković. Telegraf je poročal, da je bila deklica v času izginotja s starejšima bratoma, ki obiskujeta prvi in drugi razred osnovne šole, medtem ko sta bila starša zdoma.

Po celodnevnem iskanju so iz Kurirja pravkar sporočili, da so deklico našli nedaleč od doma.

Po zadnjih informacijah je deklica pri zavesti, a premražena. Z reševalnim vozilom so jo odpeljali v bolnišnico, kjer bodo preverili njeno zdravstveno stanje.

Deklico jo našel iskalni pes Gorske reševalne službe.

Droni v zraku, iščejo jo reševalci in lovci

Po neuradnih informacijah, ki jih navaja Telegraf, je bil Dunjin oče ob času izginotja na delu, sprva pa se je domnevalo, da je bila tudi njena mati v službi. Kasneje se je izkazalo, da je bila na pogrebu.

Telegraf še piše, da so bili v iskalno akcijo vključeni tudi droni, prišli so pripadniki Gorske reševalne službe (GSS), v pomoč pa so posebej izurjeni psi za iskanje pogrešanih oseb.

Člani Gorske reševalne službe so med iskanjem uporabljale termalne kamere, v iskalno akcijo pa so se vključili tudi lovci.