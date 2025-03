Pogrešali so jo mesec dni, policisti pri njej doma naleteli na srhljiv prizor

Mati dveh otrok, 45-letna Jemma Hart, ki so jo sosedje redno videvali na sprehodih z dvema psičkoma pasme jazbečar, je nenadoma izginila. Skrbni sosedje so januarja lani zaradi njene nenavadne odsotnosti obvestili policijo. Prej so pogosto slišali lajanje z njenega vrta, nadomestilo ga je tarnajoče pasje cviljenje. Njihovi sumi so se poglobili, ko Jemma ni odgovorila na sporočila, ki so ji jih poslali.

Potem ko Jemme več kot en mesec nihče ni videl, so policisti preiskali njen dom in jo našli mrtvo.

Na preiskavi o vzroku smrti je njen sin povedal, da sta bila psička »njeno življenje«. »V preteklosti je imela že več psov, leta 2022 pa je dobila jazbečarja Frankieja in leto kasneje še Millie. Hiša je ob parku, tam ju je redno sprehajala,« je dodal.

Jazbečar, simbolična fotografija. FOTO: James Player Getty Images/istockphoto

Preiskovalec Ian Singleton je na zaslišanju pojasnil: »29. januarja so se policisti odzvali na prijavo sosedov, ki so povedali, da je niso videli od božiča. Ob prihodu so jo našli mrtvo v dnevni sobi. Eden od psov je bil prav tako mrtev, drugi pa v izredno vznemirjenem stanju.« Policija je potrdila, da sta psa po njeni smrti delno pojedla njeno telo.

Sodila si je sama

Toksikološka analiza je pokazala, da je Jemma storila samomor. Mrliški oglednik je pojasnil, da je živela sama, bila odtujena od svoje družine in da njena smrt ni sumljiva. Kljub ljubezni do živali se je soočala z resnimi zdravstvenimi težavami, ki so ji oteževale gibanje. Zaradi fizičnih bolečin in nespečnosti je prenehala delati.

Jemma je v svojem domu živela deset let, čeprav je bila nekoč v evidenci služb za pomoč pri mentalnem zdravju, z njimi ni imela stikov že vrsto let.

Če se spopadate z depresijo, tesnobo ali samomorilnimi mislimi, lahko poiščete pomoč pri naslednjih organizacijah in telefonskih številkah: