Poglejte te neverjetne prizore: Na gradbišču stadiona so se stepli Albanci in Romuni, nekaj poškodovanih (VIDEO)

Neverjetni prizori prihajajo iz Katalonije, z gradbišča novega starega Camp Noua.

Sredi dela so se delavci, Romuni in Albanci, sprli. Po poročanju španskih medijev je bilo poškodovanih šest ljudi - štirje Albanci in dva Romuna.

Kaj je bil povod za množičen in dolgotrajen prepir na delovnem mestu, ni znano.