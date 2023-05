Poglejte luksuz mamilarskega kartela: milijone hranili v kadeh z zeljem, imeli rolexe, drage avtomobile (FOTO in VIDEO)

Poročali smo že, da so v Srbiji razbili največjo kriminalno združbo za trgovino z mamili na Balkanu, prijeli so 13 ljudi, dva organizatorja tega balkanskega mamilarskega kartela in enajst vodij njegovih neodvisnih celic..

Od 13 aretiranih so trije v zaporu, policisti pa so preiskali več kot 20 lokacij, kjer so našli večje količine denarja in orožja.

V policijski akciji so tako zasegli dve brzostrelki, tri avtomatske puške, avtomatsko pištolo, štiri pištole, bombo, štiri dušilce, 24 vžigalnih kapsul, pet naprav za daljinski vžig detonatorjev, 13 paketov plastičnega razstreliva ...

Neverjeten luksuz, denar v kadeh z zeljem

Samo na enem mestu v bunkerju so v treh plastičnih sodih našli več kot 2,7 milijona evrov, za katere sumijo, da izvirajo iz prodaje mamil.

Na veliko so služili. FOTO: Zaslonski Posnetek/youtube

Aretirana kriminalna skupina je uživala v neverjetnem razkošju – zaplenjeni so bili dragi avtomobili znamke Audi, Mercedes, BMW, ure Rolex in drugih dragih znamk. Zasegli so tudi motor in ogromno denarja, večinoma v evrih, ki so ga skrivali celo v kadeh za zelje, navaja Blic. Člani hudodelske združbe so živeli v razkošnih hišah z zasebnimi telovadnicami, igrišči za košarko ...