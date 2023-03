Poglejte, kako so zaradi droge aretirali sina pokojnega slovenskega poslanca (FOTO)

Pripadniki tamkajšnje žandarmerije so že sredi februarja v Banjaluki med primopredajo kokaina prijeli šest oseb. Toda takrat se je vedelo le to, da je bila eni osebi ob predaji prepovedane droge odvzeta prostost, pri čemer so ji zasegli približno kilogram kokaina, večjo vsoto denarja, s katerim naj bi bila mamila plačana, pa še pištolo.

Pri Slovencu so onidan našli večjo količino denarja, pištolo in še manjšo količino kokaina. FOTO: Tožilstvo BiH

Ob tem so preiskovali še več drugih vozil in lokacij, ki so jih uporabljale prijete osebe; vse aktivnosti so potekale pod vodstvom tožilstva BiH in po odredbi sodišča BiH. Po mesecu dni pa so bosanski mediji vendarle prišli do informacije, in sicer da je tožilstvo poslalo na sodišče predlog za določitev pripora za slovenskega državljana, 35-letnega Mitjo Kontiča, pri katerem so zasegli tudi določeno količino mamil.

V preiskavi tožilstva pod kodnim imenom Market se ga povezuje s tihotapljenjem in dobavo prepovedanega kokaina v Bosno in Hercegovino. Osumljenca prav tako povezujejo s tihotapljenjem večjih količin heroina in kokaina na območje Vzhodnega Sarajeva. Ter da je bil pripor predlagan, ker gre za tujega državljana, ki bi z odhodom iz BiH kaj lahko postal nedosegljiv, ter za povečano nevarnost, da bi lahko z bivanjem na prostosti ponovil kaznivo dejanje.

Z ministrstva za notranje zadeve Republike Srbske so prav tako sporočili, da se je akcija začela v trenutku, ko je nekdanji predsednik Mladega foruma SD Šaleške doline in sin dolgoletnega poslanca in velenjskega župana Bojana Kontiča stopil na ozemlje BiH. Nakar so ga pripadniki Uprave za organizirani kriminal v sodelovanju s Policijskimi upravami Doboj in Vzhodno Sarajevo prijeli na območju kantona Sarajevo.

Pri preiskavi Kontičevega vozila so našli in zasegli 18.000 evrov.

Po ustavitvi njegovega vozila so opravili preiskavo ter našli zaboj, v katerem so bili večja količina denarja, pištola in tudi manjša količina kokaina. Pri preiskavi Kontičevega vozila so namreč našli in zasegli 18.000 evrov. »Mitji Kontiču je bila odvzeta prostost zaradi suma storitve organiziranega kriminala, v zvezi s kaznivim dejanjem neupravičenega prometa z mamili pa so povezali tudi tisti kilogram kokaina, ki ga je v Banjaluki pred mesecem dni zasegla Uprava za organizirani kriminal, in huda kazniva dejanja med izvajanjem operativne akcije Market,« so še sporočili s tamkajšnjega MNZ.