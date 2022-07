Poglejte, kako so jih aretirali specialci: Policija, lezi na tla! (VIDEO)

Reška policija je objavila posnetek aretacije treh vlomilcev v bankomate. Aretacija se je zgodila kmalu po vlomu v bankomat v Malinski na otoku Krku, storilce pa so prijeli v družinski hiši na otoku.

Tako so prijeli tri hrvaške državljane, stare 23, 46 in 53 let. Vse so priprli.

Tako so območju otoka Krka opravili hišne preiskave stanovanj in drugih prostorov ter dveh osebnih vozil. Pri tem so zasegli 799.600 kun, trojica osumljencev pa naj bi skupno ukradla 1.386.000 kun.

Poleg denarja so našli poškodovano vozilo enega od storilcev, dele bankomatov ter predmete, ki so se uporabljali za vlamljanje v bankomate, in sicer: plinske jeklenke s pritrjenimi ventili in plastičnimi cevmi, lomilke, svedre in drugo orodje, baterije, stikala, mobilne telefone in drugo.