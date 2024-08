Tako je zagorela in se potopila milijonarjeva superjahta (VIDEO)

Jahta je bila zgrajena leta 2008 in je že naslednje leto prejela nagrado na svetovnem sejmu superjaht. Leta 2021 so jo prodali zadnjemu lastniku za več kot 16 milijonov evrov in jo preuredili za čartersko plovbo v turški ladjedelnici FDC Yachts, poroča Boat International. Tedenski najem v poletni sezoni je stal od 220.000 evrov na teden plus stroški, sprejela pa je lahko 10 gostov in 11 članov posadke.