Podrobnosti strašne nesreče: Eksplozije in totalen kaos, plamen segal 30 metrov visoko (VIDEO)

Na Hrvaškem so še vedno šokirani zaradi hude prometne nesreče na avtocesti A3 , ki se je zgodila v sredo okoli 16. ure. Nedaleč od počivališča Ježevo so trčili trije tovornjaki in dva avtomobila. Vozila so zagorela, umrla sta dva človeka. Prizori s kraja nesreče so grozljivi. Na dolžini okoli 200 metrov so bili ostanki dveh popolnoma zgorelih tovornjakov, iz katerih se je še štiri ure po nesreči vil dim.Avtocesta je bila na delu nesreče več ur popolnoma zaprta v obe smeri, gašenje požara pa zahtevno in dolgotrajno. Policija je okoli 20. ure začela preiskavo.»Bili so trije tovornjaki, dva ali trije avtomobili, popoln kaos. Tovornjaki so takoj zagoreli, plamen pa je bil visok 30 metrov, dim pa še veliko višje,« je za index.hr povedal zaposleni na bližnji bencinski postaji. Ko so vozila gorela, je bilo slišati tudi več eksplozij, po zraku so leteli plastika in aluminij. »To je bila katastrofa. V zraku je bil vonj po gostem dimu. Gasilci so bili pozni, prišli so po uri in pol,« pa je kaotično dogajanje za RTL opisal eden od številnih voznikov, ki so več ur stali v koloni.Požar je gasilo 21 gasilcev z devetimi vozili. Veliko nevarnost zanje so bile morebitne eksplozije. Umrla sta dva voznika tovornjakov, preostali udeleženci nesreče pa so nepoškodovani in naj bi policiji pomagali razjasniti, kako je do nesreče prišlo. Dva tovornjaka sta imela turške, eden pa črnogorske registrske oznake, osebna avtomobila pa bosansko-hercegovske oziroma bjelovarske registrske oznake.