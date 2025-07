Podrobnosti grozljive nesreče na A1: umrla ženska (32), ki je bila z otrokom na zadnjem sedežu, z voznikom (35) je hudo

V nesreči na avtocesti A1, ki se je zgodila včeraj zjutraj okoli 4.10 ure , tik za počivališčem Vukova Gorica v smeri proti Zagrebu, je življenje izgubila 32-letna ženska, sicer potnica na zadnjem sedežu vozila, medtem ko je bil 35-letni voznik osebnega vozila hudo poškodovan.

Otrok, ki je bil nameščen v otroškem sedežu na zadnjem sedežu, v nesreči ni bil poškodovan.

Policija je posredovala podrobnosti, ki so privedle do tragične nesreče. Navedli so, da je avtomobil z zagrebškimi registrskimi tablicami vozil 35-letnik, ki se je peljal v smeri Zagreba. »V nekem trenutku se vozilo ni več gibalo po sredini svojega voznega pasu, ampak je zapeljalo levo na travnati del osrednjega ločilnega pasu. Nato je vozilo v zanašanju sunkovito prešlo desno čez celotno širino vozišča na odstavni pas, potem pa ponovno v zanašanju levo čez vozišče na sredinski travnati pas in trčilo v zaščitno ograjo. Pri tem je umrla 32-letna ženska, ki je sedela na zadnjem sedežu, voznik pa je bil hudo poškodovan,« je sporočila policija.

Z ogledom kraja nesreče je bilo ugotovljeno, da sta oba odrasla uporabljala varnostni pas, otrok pa je bil v ustreznem otroškem sedežu in je ostal nepoškodovan. Zoper voznika bo podana kazenska ovadba.