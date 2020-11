Podrobnosti grozljive nesreče: potnike je vrglo iz vozila

O hudi prometni nesreči, ki se je zgodila okoli 7.20 na hrvaški avtocesti pri počivališči Desinec v smeri Karlovca, smo že poročali. Zdaj pa so znane podrobnosti tragedije, ki je zaznamovala začetek vikenda.Po pisanju hrvaških medijev sta bila udeležena tovorno vozilo in kombi hrvaških registrskih oznak. Oba sta po trčenju obstala v jarku. Pet oseb se je poškodovalo in so jih prepeljali v bližnje bolnišnice, medtem ko so štiri osebe poškodbam podlegle.V kombiju je bilo devet delavcev podjetja za pogozdovanje gozdov. Vozilo je bilo v okvari in je stalo na odstavnem pasu, ko je vanj s polno hitrostjo trčil tovornjak. Umrli naj bi dve ženski in dva moška, poroča 24sata.