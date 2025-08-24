»Podjetnik« (28) avtomobile najel na lizing, jih preprodajal in »zaslužil« 188.000 evrov, a to je šele začetek

O prav posebnem »podjetniku« iz Zagreba poroča Jutarnji list. Tako je 28-letnik vozila oddajal v najem in jih nato preprodajal brez plačila najemnine, zadrževal denar strank in varščine, nato pa je proti podjetjem vložil lažne kazenske ovadbe, da bi prikril svoja dejanja. Prav zaradi teh goljufij je policija aretirala 28-letnika iz Zagreba, ki je osumljen, da je posameznike in pravne osebe oškodoval za skoraj 190 tisoč evrov.

Od goljufije do lažne ovadbe

Aprila 2023 je osumljenec kot direktor podjetja iz Zagreba sklenil pogodbo z lizinško družbo iz Zagreba in vzel na najem vozilo VW Passat, vendar ni plačal provizije. Ker je vedel, da mu bo vozilo zaradi tega zaseženo, je nagovoril drugo osebo, da se z njim odpelje v Srbijo, s čimer je storil kaznivo dejanje goljufije. Sumijo tudi, da je nato vložil kazensko ovadbo proti podjetju iz Zagreba in njegovi odgovorni osebi zaradi poneverbe, da bi prikril svojo odgovornost, s čimer je lizinško družbo oškodoval za 16.898,39 evra.

Decembra 2023 je na spletu oglaševal tudi prodajo osebnega avtomobila znamke Mercedes, ki ga je pred tem najel pri lizinški hiši. Na oglas se je odzval kupec in dogovorila sta se za kupnino v višini 12.000 evrov. Osumljenec ga je prepričal, da bo z denarjem poravnal svoje obveznosti do lizinške hiše, s čimer bo vozilo postalo njegova last, nato pa bo na podlagi pogodbe vozilo prenesel v last 36-letnega oškodovanca. Prejetega denarja lizinški hiši ni plačal, oškodovancu pa so vozilo zasegli.

Nadalje sumijo, da je kot lastnik podjetja iz Zagreba dvakrat, novembra 2023 in junija 2024, sklenil poslovno sodelovanje z dvema tujima državljanoma na način, da sta pred najemom vozila plačala varščino, osumljenec pa varščine po prenehanju uporabe vozila ni vrnil, s čimer je eni osebi povzročil škodo za 900 evrov, drugi osebi pa za 1459 evrov.

Prejetega denarja lizinški hiši ni plačal, oškodovancu so vozilo zasegli.

Prav tako naj bi se kot lastnik podjetja februarja 2024 s 46-letnim znancem dogovoril za prodajo vozila VW Passat, za kar mu je oškodovanec vsak mesec dajal del denarja, oškodovanec pa mu je dal svoje vozilo BMW. Ko je oškodovanec maja istega leta ugotovil, da je vozilo v lasti lizinške hiše, je osumljencu prenehal plačevati, vozilo pa je bilo zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz pogodbe vrnjeno lizinški hiši, pri čemer osumljenec ni vrnil ne plačanega denarja ne vozila, s čimer je povzročil približno 13.000 evrov škode.

144.450 evrov škode v enem samem poslu

No, kot lastnik podjetja je sklenil tudi poslovno sodelovanje z zagrebškim podjetjem in 49-letnim zaposlenim v tem podjetju, tako da jim je oddal v podnajem skupno 24 vozil po dogovorjenem načinu odplačevanja z odkupom le-teh ob poplačilu, za kar sta mu oškodovano podjetje in 49-letni zaposleni redno plačevala. A tega denarja ni nakazal lizinškim družbam, temveč ga jo obdržal zase. Tako je omenjenemu podjetju in zaposlenemu v oškodovani družbi povzročil škodo za skupno 144.450 evrov.

