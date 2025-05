Podivjani kuhar streljal na ulici in to v živo prenašal po spletu

Zagrebški kuhar Kristijan I. je bil obsojen na pogojno kazen in plačilo odškodnine, potem ko je na družbenem omrežju TikTok v živo prenašal, kako z avtomatsko puško strelja v prometni znak. Sedemindvajsetletnik po pisanju Jutranjega lista ni nikoli skrival, da rad preživlja čas z orožjem, še posebno s takšnim, ki ga navadni državljani sploh ne bi smeli imeti.

Ravno nasprotno: na TikToku je namesto svojih kuharskih spretnosti razkazoval svojo avtomatsko puško M70 (jugoslovanska različica kalašnikovke, ki so jo nekoč izdelovali v Zastavi v Kragujevcu), na neki točki pa se je odločil, da bo sledilce razvajal z videoprenosom streljanja v živo.

Policisti so ga aretirali in pridržali za dva meseca, potem ko je v živo prenašal, kako v Čulincu v Zagrebu strelja na prometni znak, ki označuje ovinek. Z uničenjem znaka, ki je v lasti Holdinga Zagreb, je povzročil za 139,12 evra škode. Zaradi nezakonite posesti orožja in poškodovanja tuje lastnine je bil obsojen na pogojno enoletno zaporno kazen s petletno preizkusno dobo.

Sodišče mu je dalo tri mesece časa za plačilo odškodnine mestnemu holdingu. Če tega ne bo storil, bo moral v zapor. Plačati mora tudi 50 evrov sodnih stroškov. Policija je med hišno preiskavo zasegla avtomatsko puško in strelivo, ki ga bo dala uničiti po pravnomočnosti sodbe.