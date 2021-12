Pod ruševinami tudi otroka (FOTO)

Silovita eksplozija je v poznem sobotnem večeru presunila prebivalce Ravanuse, mesteca z nekaj več kot 10.000 prebivalci okoli 110 kilometrov od Palerma, ki je znano po grških templjih. Po prvih informacijah je razdejanje povzročila plinska eksplozija, ki je opustošila del mesta. Tri hiše so se porušile, še najmanj štiri so poškodovane, v razvalinah pa so življenje izgubili najmanj štirje ljudje, še pet je pogrešanih, med njimi pa, kot je pojasnil župan Carmelo D'Angelo, so tudi dva otroka in mlajši par, ki je v pričakovanju. Gasilcem je izpod ruševin uspelo rešiti starejši sestri, eno so zaradi številnih zlomov in ran odpeljali v bolnišnico, še vedno pa kopljejo za preostalimi pogrešanimi.

250 reševalcev, tudi prostovoljcev, je na terenu

Duhovnik, ki je daroval večerno mašo v bližnji cerkvi, je povedal, da so stavbe po eksploziji zajeli plameni. »To je velika tragedija, prosimo boga za čim manj mrtvih,« je dejal župnik Filippo Barbera. Skupaj je bilo v nesreči udeleženih enajst domačinov. Za katastrofo je bilo krivo večje uhajanje plina, ki da se je kopičil pod zemljo, nato pa eksplodiral. Domnevajo še, da bi lahko eksplozijo povzročila uporaba dvigala, sprožilec pa bi lahko bila tudi slabo vreme ali tresenje tal. Poveljnik lokalnih gasilcev Giuseppe Merendino pričakuje, da bo več znanega v prihodnjih dneh, ko se bodo natančno lotili analize tragičnega dogodka. Eksplozijo so slišali tudi prebivalci iz širše okolice mesta.