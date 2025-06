Po veliki tragediji v sosednji državi zaostrujejo zakon

Avstrijska vlada je po strelskem napadu na srednji šoli v Gradcu, v katerem je pred dobrim tednom 21-letnik ubil devet dijakov in učiteljico, včeraj sprejela sveženj ukrepov. Zaostrila bo zakon o orožju in ustanovila odškodninski sklad za prizadete.

Avstrijski kancler Christian Stocker je sporočil, da bodo starostno mejo za nakup nevarnega strelnega orožja zvišali z 21 na 25 let. Čakalno dobo za izdajo prvega orožja po nakupu pa bodo s sedanjih treh dni podaljšali na štiri tedne. Za lastnike prvega orožja bo orožni list veljal osem let. Za lovce omejitev ne bo, saj po Stockerjevih besedah z orožjem ravnajo zelo odgovorno. Dodaten pomen bodo dali psihološkim testom, ki jih morajo opraviti bodoči kupci orožja, obenem pa si bodo oborožene sile in regulatorji orožja izmenjevali podatke.

Neprimeren za vojsko, primeren za orožje

Arthur A. je med sedemminutnim strelskim pohodom, ki je bil načrtovan do zadnje podrobnosti, streljal s pištolo znamke Glock in dvocevno puško z odžaganim kopitom. Do orožja je po obveznem psihološkem testu prišel zakonito. Čeprav so ga na pregledu zaradi duševne nestabilnosti razglasili za neprimernega za služenje vojaškega roka, s tem niso bili seznanjeni organi, ki so pristojni za orožje. Da bi preprečili podobne dogodke, bodo v prihodnjih treh letih podvojili število psihologov na šolah.

Navduševal se je nad streljanji na šolah, a motiv napadalca ostaja nejasen.

Vlada bo tudi ustanovila odškodninski sklad v višini 20 milijonov evrov, ki bo namenjen prizadetim družinam za pomoč pri pogrebnih stroških ali psihološkem svetovanju.