Po umoru treh deklic v Angliji izbruhnili nasilni izgredi (FOTO, VIDEO)

V Angliji so po napadu z nožem v obmorskem mestu Southport na severozahodu Anglije, v katerem so bile v ponedeljek ubite tri deklice, osem otrok in dva odrasla pa so bili ranjeni, v torek zvečer izbruhnili nasilni izgredi, v katerih je bilo ranjenih 39 policistov, poročajo tuje tiskovne agencije.

Devetletna Alice Dasilva Aguiar (levo), sedemletna Elsie Dot Stancombe in šestletna Bebe King (desno) FOTO: AFP/Merseyside Police

Izgredi so izbruhnili po maši v spomin na žrtve napada. Pred tamkajšnjo mošejo se je zbrala skupina ljudi in vanjo metala opeke. Ciljali so tudi policiste, ki so posredovali. Zažigali so avtomobile in koše za smeti ter izropali trgovino. Po navedbah policije so bili uporniki večinoma pripadniki skrajno desničarske skupine in niso bili z lokalnega območja.

Ranjenih 39 policistov

Policija ocenjuje, da so bile povod za izgrede dezinformacije na družbenih omrežjih, da je napadalec islamist.

V izgredih je bilo ranjenih 39 policistov, 27 so jih prepeljali na zdravljenje v bolnišnice. Poškodovani so bili tudi trije policijski psi.

17-letni napadalec je v ponedeljek skupno zabodel 11 otrok in dva odrasla, ki sta poskušala zaščititi malčke. Motiv za zdaj ni znan. Žrtve so otroci v starosti od šest do 11 let, ki so se v Southportu udeležili počitniške tematske delavnice joge in plesa.