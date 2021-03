Po umoru jo je stlačil v vrečo

Policija se je v angleški prestolnici spopadla z udeleženci bedenja v spomin na umor Sarah Everard, in to le nekaj ur potem, ko so na sodišče privedli Wayna Couzensa, obtoženega ugrabitve in umora 33-letnice, sicer pripadnika londonske metropolitanske policije. V sobotnem dopoldnevu so se ženske začele spontano zbirati s cvetjem in svečami v parku Clapham Commonu, blizu kraja, kjer so jo zadnjič videli živo. Svoje spoštovanje žrtvi je prišla izreč tudi vojvodinja Cambriška, ker se še »spominja, kako je bilo hoditi sama zvečer in ponoči«. Britanski premier Boris Johnson je sporočil, da bo »naredil vse, da bi poskrbel, da bodo ulice varne in da ženske in dekleta ne bodo žrtve zlorab«. Čeprav policija zaradi epidemije ni dovolila bedenja, ki ga je hotelo organizirati gibanje Ulice hočemo nazaj, se je do večera zbralo kakšnih tisoč ljudi, večinoma žensk. Napetost je rasla in policisti so jih nekaj odvlekli iz parka. Štiri ljudi so prijeli zaradi kršenja javnega reda in ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Zaradi aretacij je policija tarča številnih kritik koalicijskih in opozicijskih strank. Tudi omenjeno gibanje je obsodilo dejanje policistov, »ki so grobo obravnavali ženske na bedenju proti nasilju moških«. Britanska notranja ministrica Priti Patel in londonski župan Sadiq Khan sta že zahtevala pojasnila metropolitanske policije glede ravnanja na bedenju.



Everardova je izginila 3. marca zvečer, ko se je vračala domov z obiska pri prijateljici, med potjo je okoli 15 minut klepetala s partnerjem; izginotje je sprožilo številne odzive žensk zaradi nevarnosti, ki jim grozijo, ko same zvečer hodijo po londonskih ulicah, in zaskrbljenost nad neuspehom policije in družbe, da bi rešili ta problem.



Policija je truplo Everardove našla v sredo v gozdu v Kentu, blizu osumljenčevega doma, v veliki vreči, kakršne uporabljajo gradbeniki; identificirali so jo po zobeh. Couzens se je londonski policiji priključil leta 2018, do aretacije je varoval tuja veleposlaništva. Še preden so proti njemu vložili obtožnico, so ga drugič v dveh dneh odpeljali v bolnišnico, saj so ga v celici našli s poškodbami glave.

