Po udarcu je turist umrl

Oživljali so ga več kot uro, a neuspešno.

Spor med voznikom avtomobila in pešcem se je v naselju Baška na otoku Krk pred dnevi končal tragično. Zgodilo se je v vzhodnem predelu naselja Baška, imenovanem Kricin, v ozki dvosmerni ulici nad plažo. Voznik osebnega avtomobila z zagrebškimi registrskimi oznakami, star okoli 40 let, v nekem trenutku ni opazil pešca, približno deset let starejšega nemško govorečega turista, in ga je udaril z vzvratnim ogledalom, potem pa se je Nemec tako razjezil, da je Zagrebčanu z avtomobila ogledalo odtrgal. Nekateri mediji sicer navajajo, da je Hrvat v pešca vendarle trčil oziroma ga »oplazil«, ta pa da je nato celo segel v notranjost avtomobila in mu odtrgal vzvratno ogledalo.Hrvat je nato stopil iz vozila in Nemca z udarcem nokavtiral. Moški je padel in takoj umrl. Za zdaj še ni jasno, ali je umrl od udarca voznika ali od udarca z glavo ob tla. Oživljali so ga več kot uro, a neuspešno. Policisti so Hrvata pridržali, kriminalistična preiskava je v teku, prvi izsledki preiskave pa kažejo, da gre za uboj iz malomarnosti.S policije so sporočili, da so v popoldanskih urah prejeli prijavo o mrtvem moškem v ulici nad baško plažo na otoku Krk. »Ena oseba je pridržana, ugotavljanje dejstev in okoliščin, ki so privedle do tega dogodka, se nadaljuje,« navajajo v uradu županijske državne odvetnice z Reke. Truplo naj bi prepeljali na zavod za sodno medicino in kriminalistiko na obdukcijo.