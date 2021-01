Po trku avto s sedmimi otroki zajel ogenj

Oblasti v Fresnu v Kaliforniji preiskujejo tragično prometno nesrečo, ki se je zgodila prvi dan novega leta, v njej pa je umrlo sedem otrok in dve odrasli osebi.



Policija je potrdila, da so bili otroci stari od šest do 15 let. V forda, ki ga je vozila odrasla ženska, je po poročanju prič okoli 20. ure čelno trčil dodge, ki ga je vozil Daniel Luna (28). Ta je najprej zapeljal s ceste, ko je skušal avto spraviti nazaj na cestišče, pa je prišlo do trka. Forda s sedmimi otroki in voznico je po trčenju zajel ogenj.



Policija je sporočila, da je bilo v vozilu le šest varnostnih pasov. Ko so pogasili ogenj, pa so ugotovili, da je bilo v njem osem oseb. Za zdaj ni znano, ali je bil kateri izmed voznikov pod vplivom alkohola ali drog.



Družine otrok so sprožile zbiranje denarja na spletu in objavile imena žrtev: Gabriela Verdin, Brooke Pulido, Giada Pulido, Jonah Pulido, Mio Pulido, Daniella Ayala, Camila Ayala in Anthony Ayala. »Ne moremo razumeti razloga, da smo jih vse izgubili naenkrat. Soočiti se moramo s tem, da bomo osem družinskih članov položili k zadnjemu počitku. V uteho nam je, da so ta svet zapustili skupaj,« so zapisali ob tem. Otroci so bili sicer iz dveh družin in v sorodu (bratranci in sestrične).