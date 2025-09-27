Po treh desetletjih obsojen za umor, DNK zapečatil njegovo usodo

V Franciji je bil Pascal Lafolie obsojen na 30 let zapora za umor srednješolke pred več kot tremi desetletji. Umor 17-letne Nadege Desnoix leta 1994 je bil eden najstarejših nerešenih primerov v državi v zadnjih letih, dokler niso dokazi in DNK leta 2021 privedli do aretacije osumljenca. Danes 58-letni Lafolie obtožbe zanika.

Konec maja 1994 so zabodeno truplo 17-letnice našli pod listjem na stranski cesti, ki je vodila do njene srednje šole v kraju Chateau-Thierry v regiji Aisne na severu Francije. Zraven njene šolske torbe sta bili najlonska vrvica in sveže obrana vrtnica. Obdukcija ni pokazala znakov spolnega napada.

30 let zapora je dobil morilec srednješolke.

Preiskovalci so proučili številne sledi, vendar niso našli nobenih konkretnih dokazov. Na oblačilih umorjene so odkrili genetske sledi, vendar podatki o DNK osumljencev in oseb, obsojenih v drugih kriminalističnih primerih, niso pokazali prepričljivega ujemanja.

Preiskava se je znašla v slepi ulici, dokler niso strokovna poročila leta 2021 razkrila ujemanja med DNK Pascala Lafolieja, odvzeto v povezavi s primerom nasilja v družini, in DNK na traku za lase, ki ga je Nadege Desnoix nosila v času smrti.

Lafolie, ki je bil že prej obsojen zaradi posilstva in spolnega napada, je preiskovalcem med zaslišanjem dejanje sprva priznal, vendar je svojo izjavo kasneje preklical in trdil, da je nedolžen; to je ponovil tudi ob začetku sojenja pred štirimi dnevi.