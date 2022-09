Po šoli odjeknili streli, med žrtvami otroci, našli truplo napadalca (VIDEO)

Na šoli v mestu Iževsk v osrednji Rusiji je danes prišlo do streljanja, v katerem je bilo ubitih najmanj šest ljudi, okoli 20 pa je ranjenih, so sporočili z ruskega notranjega ministrstva. Storilec si je po napadu sodil sam, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Policija je danes prejela sporočilo o streljanju na šoli številka 88 v mestu Iževsk /.../ Trenutno potekajo ukrepi za aretacijo osumljenca,« je prek telegrama najprej sporočilo ministrstvo.

Sprva so dejali tudi, da so informacije o številu žrtev »v fazi določanja«, kasneje pa so sporočili, da je bilo v streljanju ubitih najmanj šest ljudi, okoli 20 pa naj bi bilo ranjenih.

Nato je policija našla truplo napadalca. Glede na poročila naj bi naredil samomor. Guverner ruske republike Udmurtija Aleksander Brečalov je potrdil, da so med žrtvami tudi otroci.