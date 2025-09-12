Po smrti dveletnega otroka aretirali starše, stare 23 in 25 let

Južne sosede pretresa smrt komaj dveletnega otroka. Kot poroča 24sata, so v četrtek zjutraj v bolnišnico pripeljali otroka brez znakov življenja. Kljub obupanemu poskusu reanimacije je bil boj za njegovo življenje izgubljen.

Tamkajšnja policija je ob 8.35 prejela obvestilo o smrti otroka. Kriminalisti so na kraju dogodka skupaj z dežurnim tožilcem opravili ogled. Zaradi suma kaznivega dejanja kršitve otrokovih pravic so aretirali 25-letnika in 23-letnico.

Po doslej znanih informacijah naj bi osumljenca zamudila ključne trenutke za zdravstveno oskrbo otroka, ta je zaradi hudih poškodb – po neuradnih informacijah opeklin – umrl.

»Osumljenca bomo danes skupaj s kazensko ovadbo predali preiskovalnemu sodniku,« so sporočili s policije in dodali, da bodo o primeru obvestili tudi center za socialno delo v Slavonskem Brodu.

Zdravniki nemočni

Direktor tamkajšnje bolnišnice Josip Samardžić je za hrvaške medije povedal:

»Otrok je bil v bolnišnico pripeljan brez življenjskih znakov. Oživljali smo ga v reševalnem vozilu in nato še v bolnišnici, a žal brez uspeha. O natančnih poškodbah še ne moremo govoriti.«