Po potapljanju na Krku že dva dni rešujejo Slovenca (37)

V KBC Reka zdravijo potapljača Slovenca, ki je razvil dekompresijo bolezen. Hrvaški spletni portal 24sata poroča, da je že dvakrat pristal v barokomori.

Anesteziolog Marko Milošević je pojasnil, da se je Slovenec nazadnje potapljal dve leti nazaj, kar je dovolj, da se pozabijo pravila. Tako se je v soboto na Krku večkrat zapored potopil in izplaval, zvečer pa so na številko za pomoč prejeli klic. Glede na simptome, ki so vključevali zmedenost, tresenje rok in vrata, vrtoglavico, slabost in bruhanje, so posumili na dekompresijsko bolezen. Pri dekompresijski bolezni, tako Milošević, gre za to, da se v telesu ustvarjajo mehurčki, ki lahko pridejo v krvne žile, to pa lahko izzove paralizo ali simptome, ki so podobni kot pri srčni ali možganski kapi.

Dve terapiji za Slovenca

Prvo terapijo rekompresije je Slovenec prejeli v noči na nedeljo ob 5. uri zjutraj. Terapija traja natančno štiri ure in 45 minut, bil je »na globini« 18 metrov, hkrati pa je prek maske prejemal visoko koncentracijo kisika, dvestokrat večjo, kot bi jo v normalnih razmerah. »Med potapljanjem, potopi pa so bili pogosti, ni izenačeval pritiska s pihanje skozi nos, zato smo mu pred tretmajem v ušesa dali cevčice, da bi uravnali tudi to,« je pojasnil Milošević. V nedeljo popoldne se je slovenski potapljač še drugič potopil v barokomoro, po pripovedovanju zdravnika pa se počuti bolje.

Opozorilo potapljačem

Milošević se tudi sam potaplja, kot zdravnik, ki dela z barokomoro, pa je moral tudi sam izkusiti celovit tečaj potapljanja. Prav iz tega razloga apelira na ljudi, da tega športa ne jemljejo zlahka. Če so rekreativci, pa naj se v morske globine podajo le prek preverjenih potapljaških klubov, ki vse delajo po pravilih, sicer je lahko tudi usodno. Da bi se potapljaču razvila dekompresijska bolezen, pa niti ni potrebna velika globina, opozarja.

Slovenec, ki ga zdravijo na Reki, se je v soboto potapljal na nič več kot desetih metrih. Pri pogostih izplavanjih in potopih ter dejstvu, da skozi nos ni izenačeval pritiska v organizmu, je telo čutilo, kot da bi se potapljal na 18 metrih, kar je prineslo nadaljnje zaplete.