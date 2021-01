Po pokolu v Dalmaciji: Bil je dober kot kruh in le nedolžna žrtev

Nato mu je počil film ...

Na Hrvaškempodjetnika, ki je v Šibeniku ubil stečajno upraviteljicoin njenega soproga ter, nato pa pobegnil z vozilom stečajne upraviteljice in si sodil sam. Že pred tem je šibeniško-kninska policijska uprava sporočila, da je bil v Vodicah v vozilu ob cesti najden mrtev moški, podjetnikDanes pa so dodali, da nadaljujejo preiskavo pokola, saj želijo povezati vse, kar se je dogajalo včeraj v Šibeniku. Predvsem želijo ugotoviti motiv, ki je vodil v umore štirih ljudi. Opravili bodo tudi obdukcijo vseh petih trupel in določili vzrok smrti.Preberite še:»Vse žrtve sem dobro poznal. Bili so korektni sosedi, Radojkinega soproga sem srečal pred nekaj dnevi. Bil je izvrsten človek, bil je dober kot kruh. Bil je le postranska žrtev, sploh se ni ukvarjal s posli, bil je le v spremstvu žene,« je za 24 sata povedal eden od sosedov družine pokojnih zakoncev Danek, ki sta imela štiri otroke.Kot smo že poročali je bila trojica ubita v pekarni Matkol, ki je v lasti Branka Koloperja. Za hrvaške medije je o njem spregovoril znanec iz mladih let. »Branko je bil električar, nato pa je odprl pekarno v domači hiši in mladi so pri njem radi kupovali pecivo in kruh. Bil je popolnoma normalen človek. A moral bi ostati pri pekarni in širiti poslov. Zadolžil se je in želeli so mu zarubiti lastnino. Nato mu je počil film ...«.