TRAGEDIJA

Po padcu v reko umrl 14-letnik: Kako se je fant znašel v vodi, še ni znano

Zgodilo se je pri Beljaku v reko Ziljo.
Fotografija: FOTO: Christopher Moswitzer Getty Images/istockphoto
FOTO: Christopher Moswitzer Getty Images/istockphoto

STA, S. U.
11.08.2025 ob 11:05
STA, S. U.
11.08.2025 ob 11:05

V bližini Beljaka je v nedeljo v reko padel 14-letni fant, ki je kasneje umrl v bolnišnici v Celovcu, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Preiskava nesreče še poteka.

Ob 18.50 je policija prejela sporočilo, da je pri Beljaku v reko Ziljo v bližini prostora za piknike padel fant. Sprožili so iskalno akcijo, 14-letnika iz Rusije pa so približno uro kasneje našli nezavestnega v bližini mostu pri kraju Maria Gail.

Fanta so takoj začeli oživljati, sprva uspešno, nato so ga z reševalnim helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Celovcu, kjer pa so zdravniki izgubili boj za njegovo življenje, poroča APA.

»Kako se je fant znašel v vodi, še ni znano,« so sporočili iz policijske uprave, poroča časnik Kronen Zeitung.

Avstrija Reka otrok

