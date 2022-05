Po napadu psa v bolnišnici umrl triletni deček

Veliko Britanijo pretresa tragična smrt triletnega dečka, ki ga je doma napadel pes. Tragični dogodki so se odvijali v nedeljo popoldne na posestvu v Milnrowu blizu Rochdala. Posredovali so reševalci in policija, vendar je deček v bolnišnici podlegel hudim poškodbam.

Kot poročajo britanski mediji, je policija na posestvu zaradi psa že posredovala, prav tako tudi službe za zaščito živali. Zasegli so jim dva psa in tudi uvedli preiskavo o izvoru številnih psov, ki so bili na posestvu.

Policija sicer dogodek še preiskuje, zato ni razkrila, kaj je povzročilo napad in ali so predhodna posredovanja povezana s tragičnim dogodkom.