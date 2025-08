Po najdbi trupla neznane deklice na plaži aretirali njeno mamo

Pisali smo, da so na plaži v Grčiji prejšnji teden našli truplo deklice, stare dve ali tri leta, za katero nihče ni vedel ne kdo je, ne od kod se je vzela. Policisti so ugotovili, da se je utopil, saj so med obdukcijo v njenih pljučih poleg vode našli tudi pesek, nato je stekla intenzivna akcija, da bi našli dekličine starše in človeka, odgovornega za njeno smrt.

En teden pozneje je preiskava le obrodila sadove in v povezavi s smrtjo deklice, izkazalo se je, da je stara tri leta, so policisti prijeli njeno mamo. Gre za državljanko Alžirije, ki je policistom povedala, da je njena hči padla v kopalnici ter se hudo ranila, k zdravniku pa je mama ni peljala, ker jo je bilo strah, da bo zašla v težave, saj v Grčiji ni imela prijavljenega bivališča.

To sicer ne pojasnjuje, kako je v dekličina pljuča zašla voda, še manj pesek, pristojni se nadejajo, da bodo odgovore na ta in druga vprašanja odbili med zaslišanjem, pred preiskovalnega sodnika naj bi osumljenka stopila v sredo. Zoper dekličino mamo so policisti že vodili postopek pred tremi leti, in sicer zaradi zanemarjanja otrok, prav tako policisti dobro poznajo tudi dekličinega očeta, večkrat so ga namreč že obravnavali zaradi nasilja v družini, trenutno pa se nahaja v Siriji.

Alžirka naj bi dva dni po smrti deklice kontaktirala alžirsko veleposlaništvo v Atenah ter iskala način, kako se vrniti v domovino, so po pisanju portala 24sata do zdaj ugotovili preiskovalci. Na veleposlaništvu so jo napotili na Mednarodno organizacijo za migracije, kjer se je dogovorila za sestanek, a nanj ni nikoli prišla, saj so jo policisti ravno tistega jutra prijeli.