Po hudi prometni nesreči umrl 16-letnik: »Moj najlepši angel, počivaj v miru«

Po štiridnevnem boju za življenje je umrl 16-letni L. S. iz okolice Vlasotinca, ki je bil hudo poškodovan v prometni nesreči blizu Babušnice. Kljub prizadevanjem zdravniške ekipe v Nišu je mladostnik v ponedeljek podlegel poškodbam, ki jih je utrpel v nesreči, poroča Kurir.

Tragična novica je pretresla njegovo družino, prijatelje in širšo skupnost, ki se od njega poslavljajo z ganljivimi sporočili na družbenih omrežjih.

»Za tabo bom jokala, dokler mi ne presahnejo solze. Za vedno boš del moje duše. Ljubila te bom do konca svojega življenja, tebi bom posvetila še zadnji utrip svojega srca. Moj najlepši angel, počivaj v miru in naj te angeli čuvajo, ker si bil pravi angel,« je zapisala neutolažljiva sorodnica ob fotografiji, na kateri deček nasmejano pozira z ulovljeno ribo.

Izgubil nadzor nad vozilom in zapeljal s ceste

Pod objavo so se zvrstili številni žalostni komentarji. Med drugim se je poslovila njegova babica: »Babina duša in moč, naj te varujejo angeli.«

»Iskreno sožalje družini in počivaj v miru. Moj lepi, dobri in hitri angel,« je zapisal eden izmed številnih uporabnikov, ki so izrazili svojo žalost ob izgubi mladega življenja.

Prometna nesreča se je zgodila 29. maja v večernih urah. Po do sedaj znanih podatkih je L. S. vozil moped s preveliko hitrostjo, izgubil nadzor nad vozilom in zapeljal s ceste. Preiskovalci so ugotovili, da moped ni bil registriran in da ga je vozil brez vozniškega dovoljenja.